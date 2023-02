Lirik Lagu My Luv - Zion.T dan Fakta di Baliknya

My Luv - Zion.T

My love, my love

My love, my love

My love, my love

Yes, you are nae salang

My love, my love

My love, my love nae salang

Aww, Aw

Sisikolkolhan iyagie mupyojeong

Mollaemollae ko hubidaga geollyeodo

Jal jadaga nae ibul-eul humchyeodo neon gwaenchanh-a

You said nae salang

Geunyeoga usneun ge naneun joh-eul ppun-iya

Usge haneun beob-eul nan al-a

Mudae wieseo manh-eun salamdeul jung-e

Nega deudgo issda saeng-gaghalge

My love, my love

My love, my love

My love, my love

Yes, you are nae salang

My love, my love

My love, my love nae salang

Aww, Aw

Nae salang-i geudaein geol dadeul al-a

Jeongjag uliman moleuneun cheoghaessji

Salanghal ttaen pogihaeya hal ge manh-a, gwaenchanh-a

Nae salang, bakk-eseo eotteon namjaga beonholeul

Mul-eobwassdamyeo usneun neo

Eotteon saekkiyeoss-eo jjipulineunde

Jiltuhanyamyeo deo keuge usneun

My love, my love

My love, my love

My love, my love

Yes, you are nae salang

My love, my love

My love, my love nae salang

Aww, Aw

Mid-eojwo, nae salang

Gyeolgug hanaga doendamyeon naneun ulge doel geoya

Ileohge, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Nae salang

Artis: Zion.T

Album: ZZZ

Dirilis: 2018

Genre: Rap, R&B

Penulis lagu: Zion.T

