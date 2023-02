Mengenal Kim Ok Bin, Bintang Utama Drama Love to Hate You yang Jadi Langganan Nominasi Penghargaan Bergengsi

PIKIRAN RAKYAT – Serial Love to Hate You yang diperankan oleh Kim Ok Bin di platform Netflix tengah digandrungi oleh para pencinta drama Korea. Dirilis pada Jumat, 10 Februari 2023, serial ini meraih skor 8,2 dari 67 pengguna.

Drama garapan Kim Jung Kwon ini mengisahkan tentang seorang pengacara muda di Firma Hukum Gil, Yeo Mi Ran yang bekerja dengan industri hiburan. Karakter yang diperankan oleh Kim Ok Bin ini tidak tertarik untuk menjalin hubungan romantis dan dia sangat benci ketika dirinya kalah dari seorang pria dalam hal apa pun.

Nam Kang Ho (Yoo Teo) merupakan seorang aktor populer di industri hiburan Korea Selatan. Selain karena ketampanannya, Nam Kang Ho dikenal karena kecerdasan dan kebaikannya. Dia dicari untuk bermain film romantis, tetapi sebenarnya Ho memiliki masalah kepercayaan kepada kaum wanita.

Sama-sama skeptis soal asmara, Yeo Mi Ran dan Nam Kang Ho akhirnya terjebak dalam situasi yang membuat keduanya jatuh ke dalam pertarungan cinta.

Berperan sebagai bintang utama di serial drama terbarunya Love to Hate You, kemampuan berakting Kim Ok Bin sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain sering dinominasikan dalam berbagai penghargaan, wanita kelahiran 3 Januari 1987 itu juga pernah memenangkan penghargaan dalam karier beraktingnya.

Kim Ok Bin pernah mendapatkan nominasi Aktris Baru Terbaik di Penghargaan Film Blue Dragon ke-26 dan Penghargaan Seni Baeksang ke-42 atas penampilannya dalam film Voice pada tahun 2008 dirinya kembali dinominasikan sebagai Aktris Baru Terbaik di Baeksang Arts Awards ke-45 atas penampilannya dalam The Accidental Gangster and the Mistaken Courtesan.

Kemudian pada 2009, Kim Ok Bin membawa pulang penghargaan atas perannya di film horor Thirst dalam kategori Aktris Terbaik di Festival Film Sitges ke-42. Delapan tahun kemudian, dia kembali meraih penghargaan sebagai Aktris Terbaik di Penghargaan Seni Film Chunsa ke-23 untuk film aksi The Villainess.

Kabarnya, Kim Ok Bin pernah menjalin hubungan dengan lawan mainnya di Yoo-na’s Street, Lee Hee Joon selama setahun.***