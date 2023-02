Menahan Rasa Sakit Selama Dua Tahun, Robby Purba Blak-blakan tentang Tumor Payudara yang Diidapnya

PIKIRAN RAKYAT – Presenter Robby Purba blak-blakan soal tumor payudara yang sempat diidapnya. Dia mengatakan telah berjuang menahan rasa sakit yang tidak tertahankan sejak dua tahun lalu.

“Jadi kalau misalkan kena polisi tidur atau turun tangga, dua tahun sebelum operasi itu kayak jari kelingking kaki kepentok kaki meja gitu. So, aku udah bertahan kayak dua tahun sakitnya,” kata Robby Purba.

Selain itu, Robby mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui bahwa rasa sakit yang dirasakannya itu merupakan penyakit tumor. Hal tersebut diketahuinya lantaran memiliki keluarga dengan riwayat sakit serupa.

“Cuman aku tahu ini kayaknya sih tumor nih dan karena keturunan juga,” ujarnya.

Pria yang mengawali kariernya sebagai penyiar radio itu menceritakan saat berada di ruang IGD dokter menanyakannya terkait suplemen olahraga yang ia konsumsi. Menurutnya beberapa suplemen bisa mengakibatkan ketidak seimbangan hormon.

“Pertama kali masuk ke IGD, dokter itu enggak nanya do I smoke or do I drink.Tapi yang ditanya pertama suplemen gym ‘kamu minum suplemen gym apa saja’,” katanya.

“Jadi, aku cuman suggest aja buat yang cowok-cowok kalau misalkan pengen konsumsi suplemen gym bawa dulu ke dokter, tanya ke nutritionist atau yang lebih expert apakah ini aman atau enggak,” ujarnya dilansir Pikiran-rakyat.com dari kanal YouTube Trans TV Official.

