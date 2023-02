Westlife The Wild Dreams Tour 2023, Penampilan Pertama Mark Setelah Pneumonia

PIKIRAN RAKYAT - Westlife akan menyelenggarakan konser di tiga kota di Indonesia. Konser bertajuk Westlife The Wild Dreams Tour 2023 itu pertama kali digelar di ICE BSD, Tangerang, pada Kamis, 9 Februari 2023.

Momen tersebut menjadi penampilan pertama Mark Feehily setelah dia memutuskan rehat dari Westlife karena penyakit pneumonia yang diidapnya pada akhir tahun 2022. Di pertengahan konser, Mark mengungkapkan kata-kata manis untuk penggemar Indonesia, ia mengaku sangat merindukan tampil di hadapan mereka.

"Saya merindukan penggemar yang telah menantikan saya. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini," kata Mark disambut teriakan penggemar.

Selain Mark, Shane Filan mengatakan penampilannya dalam konser bertajuk Westlife The Wild Dreams Tour 2023 di Indonesia itu menjadi momen yang sangat menakjubkan bagi Westlife.

"Saya senang sekali bisa kembali menyapa fans di Indonesia. Terima kasih banyak, kami sudah beberapa kali datang ke Indonesia dalam 22 tahun terakhir ini. Ini adalah perjalanan yang menakjubkan," tutur Shane Filan dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Antara.

Dalam konser tersebut, Westlife membawakan beberapa lagu diantaranya, What About Now, Mandy, World of Our Own, Flying Without Wings, Hello My Love, dan You Raise Me Up.

Konser bertajuk Westlife The Wild Dreams Tour 2023 itu yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang itu bukan konser pertama bagi mereka di Indonesia. Shane Filan, Mark Feehily, Nicky Byrne, dan Kian Egan akan menggelar konser di Bandung.