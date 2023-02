Sinopsis Underworld II: Evolution, Lanjutan Pertempuran Kaum Vampir dan Kaum Lican

PIKIRAN RAKYAT - Film Underworld: Evolution bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV Kamis 9 Februari 2023. Film tersebut merupakan sebuah film fiksi yang menceritakan seorang vampir perempuan bernama Celin dan seorang vampir setengah serigala.

Keduanya berusaha mengungkap misteri soal garis keturunan mereka yang perlahan punah. Film Underworld II: Evolution juga merupakan film sekuel dari film sebelumnya, Underworld.

Cerita film ini ditulis oleh Kevin Grevioux, Lens Wiseman, dan Danny McBride. Sebagai pemandu visualnya, Lens Wiseman juga berperan sebagai sutradara.

Di tangan para sineasnya, Underworld berhasil mengukuhkan diri sebagai salah satu pemenang Cinescape Genre Face of the Future Award dalam ajang Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films tahun 2004.

Baca Juga: Sinopsis Film Hacksaw Ridge, Aksi Heroik Andrew Garfield di Perang Dunia II

Sementara itu, para aktor yang terlibat dalam sinema tersebut antara lain Kate Beckinsale, Scott Speedman, Shane Brolly, Michael Sheen, dan Bill Nighy. Tangga rating film Underworld pada situs IMDb berada di poin 7,0 dari 10 melalui 256 penilaian.

Sinopsis Film Underworld: Evolution

Film Underworld II: Evolution bercerita tentang kehidupan masa lampau tahun 1202. Saat itu tiga pemimpin vampir bernama Markus, Victor, dan Amelia tiba di sebuah kampung.

Di sana penghuninya adalah werewolf atau manusia serigala. Mereka bertiga sebenarnya ingin mencari William Corvinus. Dia adalah seseorang yang memiliki muatan setengah manusia dan setengah serigala. Dan, William adalah orang terkuat saat itu.

Masalahnya, William adalah saudara kembar Markus. Markus mulai memperlihatkan tanda pembangkangan karena penangkapan itu. Amelia dan Victor akhirnya tetap menjalankan tugasnya dan memenjarakan William di tempat sangat rahasia.