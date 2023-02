Song Joong Ki dan Choi Sung Eun Dikonfirmasi akan Bintangi Film Terbaru My Name is Loh Kiwan

PIKIRAN RAKYAT - Usai membintangi drama Reborn Rich yang selesai pada 27 Desember 2022 lalu, Song Joong Ki dikonfirmasi akan menyapa kembali para penggemarnya. Song Joong Ki kabarnya akan membintangi film baru berjudul "My Name is Loh Kiwan".

Dalam film tersebut, Song Joong Ki akan beradu peran dengan aktris Choi Sung Eun, yang sebelumnya sukses membintangi drama "The Sound of Magic".

Film My Name is Loh Kiwan akan diangkat dari novel karya Jo Hae Jin berjudul I Met Loh Kiwan.

Song Joong Ki yang berperan sebagai Loh Kiwan, akan menjadi seorang pembelot dari Korea Utara yang berjuang untuk mendapatkan status pengungsi di Belgia.

Sebelum sampai di Belgia, Loh Kiwan akan melakukan berbagai cara untuk bisa melakukan perjalanan jarak jauh ke luar negeri dengan harapan untuk bertahan hidup.

Sedangkan aktris Choi Sung Eun akan berperan sebagai Marie, seorang wanita yang kehilangan arah untuk hidup.

Kendati begitu, Marie merupakan mantan penembak profesional Korea dengan kewarganegaraan Belgia.

Marie yang tidak sengaja bertemu dengan Loh Kiwan pun, jatuh cinta setelah pertemuan pertama mereka.