NCT Dream Rilis Single Jepang Bertajuk Best Friend Ever, Lagu Pop Berkisah Soal Masa Muda

PIKIRAN RAKYAT – Grup K-Pop asal SM Entertainment, NCT Dream, akan meluncurkan single Jepang pertama mereka dengan judul lagu utama yaitu Best Friend Ever pada hari ini, Rabu, 8 Februari 2023.

Sebagai informasi, lagu berjudul Best Friend Forever itu merupakan lagu pop yang menceritakan soal cahaya, dan bayangan masa muda. Lagu tersebut menyampaikan pesan bahwa semua kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan ini dapat diatasi bersama-sama dengan sahabat.

Diketahui, single Jepang tersebut terdiri dari dua lagu. Selain Best Friend Ever, single Jepang itu juga memiliki lagu berjudul Glitch Mode versi Bahasa Jepang. Adapun, Glitch Mode merupakan lagu utama NCT Dream dalam album mereka sebelumnya dengan judul yang sama, yaitu Glitch Mode.

Album tersebut telah dirilis pada Maret 2022, lalu. Pada saat itu, lagu Glitch Mode dinyanyikan dengan lirik berbahasa Korea Selatan. "Single yang terdiri dari dua lagu, lagu utama 'Best Friend Ever' dan lagu versi bahasa Jepang dari 'Glitch Mode' akan diputar di berbagai platform streaming musik pada pukul 1 siang (waktu Korea Selatan)," kata SM Entertainment, Rabu, 8 Februari 2023.

Baca Juga: Kronologi Ratusan Mahasiswa Universitas Brawijaya Keracunan Saat KKM di Malang

Sebagai informasi, grup K-Pop yang beranggotakan Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung tersebut telah memulai debutnya pada tahun 2016 dengan lagu berjudul Chewing Gum.

Setelah debut menjadi sub unit ketiga Neo Culture Technology (NCT), NCT Dream pun mengeluarkan sejumlah album lainnya, baik mini album, full album maupun repackage album. Beberapa di antaranya berjudul The First, We Young, We Go Up, We Boom, Reload, Hot Sauce, Hello Future, Glitch Mode, Beatbox, dan winter album bertajuk Candy.

Konser NCT Dream di Indonesia

Diketahui, NCT Dream akan menggelar konser di Indonesia. Konser bertajuk NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 2: In A Dream itu akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang selama tiga hari sekaligus.