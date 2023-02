Profil Gitasav Influencer yang Anut Childfree, Informasi Soal Jejak Karier, Kontroversi, dan Fakta Lainnya

PIKIRAN RAKYAT - Profil Gitasav kembali ramai dicari menyusul kontroversi childfree yang digaungkannya di media sosial. Kepada seorang netizen, Gita mengatakan tanpa anak adalah kunci awet muda dan kelapangan ekonomi.

Selain itu, dalam aktivitas siaran langsung di akun Instagram pribadinya bersama sang suami, Gita terang-terangan menyebut anak adalah beban.

"Seolah anak tuh membawa beban ya buat mereka," kata Gita membaca komentar netizen.

"Iya buat gua beban, buat lo kan bukan, anugerah, buat gua beban makanya gua nggak mau, there's nothing wrong with it," ujarnya diamini sang suami.

Pendapat kurang populer influencer tersebut membuat sejumlah netizen bereaksi keras. Beberapa melayangkan kecaman atas tindakan Gita yang dinilai menyenggol para ibu. Sementara sebagian lainnya setuju dengan apa yang disuarakan YouTuber perempuan itu.

Lantas sebenarnya siapakah Gitasav dan apa saja kontroversi yang pernah meliputinya? Berikut profil Gitasav.

Profil Gitasav

Nama lengkap: Gita Savitri Devi

Nama panggung: Gitasav