Sinopsis Film The Divergent Series: Insurgent, Jeanine Ingin Akhiri Divergents

PIKIRAN RAKYAT - Film The Divergent Series: Insurgent akan tayang di Bioskop Trans TV pada Rabu 8 Februari 2023 pukul 21.45 WIB jika tidak ada perubahan jadwal. Film ini disutradarai oleh Robert Schwentke.

The Divergent Series: Insurgent merupakan film bergenre aksi sains fiksi yang dirilis pertama kali pada tahun 2015 lalu.

The Divergent Series: Insurgent diangkat berdasarkan novel Insurgent (2012), buku kedua dalam trilogi Divergent karangan Veronica Roth. Film ini merupakan sekuel dari film Divergent 2014 dan angsuran kedua dalam The Divergent Series.

Sama seperti film sebelumnya, film The Divergent Series: Insurgent disutradarai oleh Robert Schwentke. Tak cuma itu, The Divergent Series: Insurgent juga dibintangi oleh sederet aktor dan aktris papan atas.

Seperti Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spencer, Naomi Watts, Suki Waterhouse, Rosa Salazar, Daniel Dae Kim, Jonny Weston, Emjay Anthony, dan Keiynan Lonsdale.

Lima hari setelah serangan terhadap faksi Abnegasi yang dipimpin Erudite, Jeanine (Kate Winslet) dan tentara Dauntless terjadi, kekacauan pun semakin tak terkendali.

Melihat hal ini, Jeanine telah mengumumkan keadaan darurat militer dan merilis surat edaran yang berisi imbauan soal Divergents dan mereka yang bersekutu dengan Divergent.

Di antara reruntuhan Abnegasi, pemimpin Dauntless, Max (Mekhi Phifer) dan Eric (Jai Courtney) menemukan sebuah kotak dengan kelima simbol faksi di sisinya.