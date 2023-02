Lee Seung Gi Umumkan Pernikahannya, Komentar Lee Min Ho Jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Lee Min Ho turut mengomentari pengumuman pernikahan Lee Seung Gi dalam akun Instagram. Namun, komentar Lee Min Ho malah menarik perhatian dan membuat netizen tertawa.

"Apa? Apakah ini saatnya Lee Seung Gi menyanyikan lagu 'Will You Marry Me?'," ujar Lee Min Hoo.

Menanggapi komentar temannya, Lee Seung Gi pun mengajak Lee Min Ho untuk berduet. "Aku membutuhkan seorang rapper, bagaimana pendapat mu?" tanya Lee Seung Gi.

Sontak percakapan keduanya membuat netizen Korea Selatan tertawa.

"Komentar Lee Min Ho lucu sekali," ujar netizen.

"Jika Lee Min Ho melakukan rap akan sangat lucu. Aku tidak tahu jika mereka akrab" ujar netizen.

"Sangat menarik ternyata Lee Min Ho memiliki kepribadian yang lucu," ujar netizen.

Lee Seung Gi Umumkan Pernikahan

Lee Seung Gi mengumumkan akan menikahi kekasihnya Lee Da In. Hal ini diungkapkannya dalam akun Instagramnya.