Lirik Lagu Kekasih Sejati – Monita Tahalea dan Fakta di Baliknya

Kekasih Sejati – Monita Tahalea

Aku yang memikirkan

Namun aku tak banyak berharap

Kau membuat waktuku

Tersita dengan angan tentangmu

Mencoba lupakan

Tapi ku tak bisa

Mengapa begini?

Oh, mungkin aku bermimpi

Menginginkan dirimu

Untuk ada di sini menemaniku

Oh, mungkinkah kau yang jadi

Kekasih sejatiku?

Semoga tak sekedar harapku

Mencoba lupakan

Tapi ku tak bisa

Mengapa begini? (Begini)

Oh, mungkin aku bermimpi

Menginginkan dirimu

Untuk ada di sini menemaniku

Oh, mungkinkah kau yang jadi

Kekasih sejatiku?

Semoga tak sekedar harapku

Bila (tak menjadi)

Tak menjadi milikku

Aku takkan menyesal

Telah jatuh hati

Oh, mungkin aku bermimpi

Menginginkan dirimu

Untuk ada di sini menemaniku (mungkin kau 'kan jadi)

Oh, mungkinkah kau yang jadi

Kekasih sejatiku?

Semoga tak sekedar harapku

Semoga tak sekedar harapku

Dirilis: 2007

Artis: Monita Tahalea

Album: Kemenangan Hati

Fakta di Baliknya

Kekasih Sejati merupakan salah satu lagu yang membuat nama Monita Tahalea semakin dikenal, usai dirinya menjadi peserta di ajang pencarian bakat, Indonesian Idol.

Lagu ini dirilis pada 2007. Kendati terbilang sudah cukup lama sejak perilisannya, lagu ini tetap menjadi lagu yang familiar dan paling dikenal dari Monita Tahalea.

Lagu ini dimuat dalam album kompilasi garapan Yovie Widianto yang berjudul Kemenangan Hati. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memiliki harapan kepada orang yang dikasihinya untuk menjadi kekasih sejati. Nada-nada yang dihadir juga melengkapi makna lagu tersebut. (Nadiya Sulistiyani)***