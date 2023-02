Lirik Lagu A Song of Us – MarcoMarche dan Fakta di Baliknya

A Song of Us – MarcoMarche

Did you ever seen such a tiny thee?

You make me try so hard to hide it

It is the time to kill this moment

It's better to be called us agree

I can see you, I can hear you, I can touch you

I can see your dream, I can hear your tears, I can touch your soul

Would you ever feel such a rocky thee?

You make me try so hard to find it

It is the time to feel this moment

It's better to be called as I away

I can see you, I can hear you, I can touch you

I can see your dream, I can hear your tears, I can touch your soul

I can see you, I can hear you, I can touch you

I can see your dream, I can hear your tears, I can touch your soul

You can hear so loud

You can see so clear

You can see your eyes

Like you can hear your voice

You can hear so loud

You can see so clear

You can see your eyes

Like you can hear your voice

You can hear so loud

You can see so clear

You can see your eyes

Like you can hear your voice

You can hear so loud

You can see clear

You can see your eyes

Like you can hear your voice

Artis: MarcoMarche

Dirilis: 2015

Album: Warm House

Fakta di Baliknya

A Song of Us merupakan lagu yang dipopulerkan MarcoMarche, dan masuk dalam tracklist album Warm House. Duo akustik asal Jakarta ini beranggotakan sepasang kekasih, Asterina Anggraini dan Duta, serta mengusung musik folk-pop.

Mereka memulai menulis dan merekam karya-karya lagu orisinil pada 2013. Nama MarcoMarche diperoleh dari gabungan nama gitar kesayangan kedua personelnya, yaitu Marco untuk gitar Duta dan Marche untuk gitar Asterina.

Pada awal 2014, mereka merilis album pertamanya yang bertajuk Warm House, dan dinaungi oleh label rekaman independent Demajors. Dari album itu, mereka meluncurkan single Senja dan Mentari. Album tersebut berhasil menembus market luar Indonesia, dengan album fisiknya dirilis di Jepang melalui label Inpartmaint Inc.

Ciri khas dari grup duo ini adalah kedua personilnya sama-sama bernyanyi dan bermain gitar akustik, dengan musik dan lagu yang bernuansa folk, pop, country dan sedikit eksperimental. Ciri khas inilah yang menjadi "kekayaan nuansa" dari MarcoMarche yang tetap terdengar sederhana, ringan namun berbobot dan mendalam.

Lagu ini menggambarkan kesederhanaan tetapi mendalam yang mereka bawa sebagai ciri khas. Lagu ini menceritakan tentang sebuah rasa yang mereka miliki dan ketahui, tetapi sulit untuk disembunyikan. Kombinasi lirik dan petikan gitar dalam lagu ini sangat apik dibawakan oleh sepasang kekasih tersebut. (Nadiya Sulistiyani)***