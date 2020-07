Layangkan Somasi pada Donald Trump, Linkin Park Tak Terima Lagu In The End Digunakan Kampanye

PIKIRAN RAKYAT - Aksi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam kampanyenya dengan menggunakan lagu In the End karya Linkin Park menuai kecaman.

Trump sebelumnya me-retweet unggahan direktur media sosial Gedung Putih Dan Scavino sebelum video tersebut dihapus oleh Twitter.

Aksi Donald Trump tersebut menuai reaksi dari Linkin Park, mereka menyindir kelakuan Presiden AS itu bisa membuat mendiang vokalis Chester Bennington bangkit dari kuburnya.

Diketahui, Chester Bennington sempat mengkritik keras Donald Trump sebelum ia terpilih menjadi Presiden AS 2016.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun resmi Donald Trump, cuitan Donald Trump membuat Twitter bertindak lantaran ada pelanggaran hak cipta.

Twitter langsung menonaktifkan retweet Trump pada Sabtu, 18 Juli 2020 karena memakai lagu In The End tanpa izin menyusul somasi dari Linkin Park.

Semantara itu, Linkin Park telah melayangkan somasi untuk menurunkan video cuitan Trump lewat akun resmi Twitter miliknya.