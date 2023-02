Pernyataan Gitasav Soal Childfree Bikin Awet Muda Ramai Dikritik, Seorang Peneliti Beri Penjelasan

PIKIRAN RAKYAT - YouTuber Gitasav atau Gita Savitri Devi menjadi trending topic di media sosial Twitter. Pernyataan Gitasav tentang childfree atau memilih tidak punya anak setelah menikah.

Gitasav mengatakan bahwa childfree merupakan salah satu faktor alami yang menyebabkan awet muda. Hal itu terungkap saat Gitasav mengomentari salah satu komentar netizen.

"Aku yang umur 24 kalah sama Ka Git padahal udah 30. Awet muda banget si," kata seorang netizen di akun Instagram @gitasav.

Gitasav kemudian mengungkapkan pernyataannya terkait childfree. Menurutnya, childfree membuatnya bisa tidur normal, tidak stress, hingga tidak mendengar suara tangisan anak kecil.

"Not having kids is indeed natural anti aging. You can sleep for 8 hours every day, no stress hearing kids screaming. And when you finally got wrinkles, you have the money to pay for botox. (Tidak punya anak adalah menang anti penuaan alami. Kamu bisa tidur selama delapan jam tanpa stress mendengar anak berteriak. Dan kapan kamu akhirnya mendapatkan kerutan, kamu memilikinya uang untuk membayar botox," ujar Gitasav.

Baca Juga: 7 Rekomendasi Mouse Wireless Terbaik Februari 2023

Pernyataan Gitasav itu viral setelah diunggah ulang oleh salah satu akun menfess Twitter. Netizen pun menentang tanggapan Gitasav tersebut.

Benarkah Childfree Bisa Buat Wanita Awet Muda?

Peneliti dari Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat membuktikan bahkan mereka yang mempunyai anak membuat DNA wanita menua. Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman New York Post, riset tersebut dilakukan oleh para ilmuwan meneliti telomere.

Riset dalam telomere ini melibatkan 2.000 responden wanita berusia 20-44 tahun. Telomere merupakan bagian topi pelindung yang berada di ujung untai DNA, ini berfungsi untuk melindungi kromosom.