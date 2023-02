Lirik Lagu Follow - Martin Garrix & Zedd dan Fakta di Baliknya

Follow - Martin Garrix & Zedd

Follow me into the unknown

See what happens if you let go

Don't you know only you can set you free

Who knows where this moment will lead

Even if you're afraid

I know you're exactly where you're supposed to be

Whenever it starts

Whatever you see

Wherever you are

You're exactly where you're supposed to be

You're exactly where you're supposed to be

Artis: Zedd & Martin Garrix

Album: Sentio

Dirilis: 2022

Genre: Pop, EDM

Penulis lagu: Zedd, Caroline Ailin, Emily Warren, Osrin & Martin Garrix

Fakta di Baliknya

Follow merupakan lagu EDM yang dipopulerkan Martin Garrix dan Zedd. Lagu ini menandai awal yang sempurna dari musim festival pada 2022.

Kedua DJ papan atas itu memberi ruang bagi vokal untuk untuk penyanyi Emily Warren di tengah-tengah lagu. Apalagi dengan ditemani musik video yang menampilkan visual energik serba cepat.

Diketahui, Martin Garrix dan Zedd sudah bersahabat erat selama beberapa tahun terakhir. Adapun kolaborasi ini sebenarnya sudah tertunda cukup lama. (Shafira Meiriska Putri)***