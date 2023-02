Sinopsis Film Killer Elite: Aksi Bengis Jason Statham Melawan Pembunuh Bayaran

PIKIRAN RAKYAT - Film Killer Elite bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada hari ini, Selasa 7 Februari 2023. Kisah film tersebut diadaptasi dari novel 1991 berjudul The Feather Men karya Sir Ranulph Fiennes.

Film Killer Elite dengan sutradara Gary McKendry dan dibintangi oleh Jason Statham sebagai bintang utama, yang dipasangkan dengan bintang terkenal lainnya seperti Clive Owen dan Robert De Niro.

Killer Elite mendapatkan rating sebesar 6,4/10 berdasarkan 131 ribu penilaian di IMDb. Sedangkan Rotten Tomatoes hanya memberikan rating 28 persen dan skor audiens sebesar 42 persen.

Sinopsis Killer Elite

Pada tahun 1980, sekelompok pembunuh bayaran sedang melaksanakan sebuah misi di Meksiko. Mereka ialah Danny (Jason Statham), Hunter (Robert De Niro), Davies (Dominic Purcell), dan Meier (Aden Young).

Saat itu, Danny membunuh sang target tepat di hadapan anaknya yang masih kecil. Gara-gara hal inilah Danny merasa bersalah dan memilih untuk pensiun dari pekerjaannya.

Setahun kemudian, Danny tiba-tiba mendapat kiriman tiket pesawat menuju Oman. Ia juga menerima foto salah satu rekannya, Hunter, yang sedang disandera oleh seorang raja di wilayah tersebut. Danny yang ingin menyelamatkan Hunter pun langsung terbang ke Oman.

Di sana, ia kemudian bertemu dengan The Agent, seorang pria yang kerap memberi pekerjaan pada para pembunuh bayaran. The Agent memberitahu Danny bahwa Hunter disandera karena gagal menyelesaikan misi bernilai 6 juta dolar AS.

Jika Danny ingin menyelamatkan Hunter, ia harus menuntaskan misi tersebut. Jika tidak, Hunter akan dieksekusi. Danny akhirnya dipertemukan dengan Syekh Amr, seorang raja yang sekarat dan hidupnya tidak lama lagi. Syekh Amr rupanya memiliki empat orang anak, tetapi ketiga anaknya dibunuh oleh pasukan SAS Inggris.