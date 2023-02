Rajai Grammy Awards 2023, Beyonce dan Jay-Z Cetak Rekor Baru

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi Beyonce kembali meraih penghargaan dalam ajang Grammy Awards 2023 yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu, 5 Februari 2023. Tak hanya memenangkan penghargaan untuk Best Dance/Electronic Music, Beyonce juga memegang rekor sebagai artis yang menerima kemenangan Grammy terbanyak, yaitu 32 penghargaan.

Jumlah penghargaan tersebut lantas mengungguli mendiang konduktor klasik Sir Georg Solti yang sebelumnya meraih kemenangan terbanyak dalam sejarah Grammy. Solti tercatat memenangkan 31 penghargaan Grammy antara tahun 1963 hingga 1998.

Pemilik nama lengkap Beyoncé Giselle Knowles-Carter itu memenangkan berbagai kategori di Grammy Awards 2023, seperti Best Dance/Electronic Recording untuk Break My Soul, Best Traditional RnB Performance untuk Plastic Off the Sofa, Best RnB Song untuk Cuff It, dan Best Dance/Electronic Album untuk Renaissance.

Sebelumnya, pada saat nama Beyonce dikumandangkan saat nominasi penghargaan untuk Best RnB Song diumumkan, pelantun lagu Cuff It itu masih belum hadir dalam acara sehingga diwakilkan oleh Nile Rodgers.

Selain memboyong banyak penghargaan dari ajang paling bergengsi Grammy Awards 2023, artis kelahiran 4 September 1981 itu juga masuk di tiga nominasi lainnya, yakni album, rekaman, lagu of the year.

Selain nama Beyonce yang semakin meroket dengan menjadi penerima penghargaan Grammy terbanyak, tetapi Jay-Z yang merupakan suaminya juga menjadi artis paling banyak dinominasikan dalam sepanjang sejarah Grammy.

Saat menerima kemenangan atas rekor baru yang diraihnya, Beyonce disambut dengan tepuk tangan meriah dari para tamu yang hadir. Dia pun berterima kasih kepada Tuhan dan keluarganya, bahkan akan menyoroti tim yang berdampak besar dalam sejarah ini.