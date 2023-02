7 Artis dengan Kostum Paling Unik di Red Carpet Grammy Awards 2023

PIKIRAN RAKYAT – Grammy Awards 2023 rampung digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu 5 Februari 2023 waktu setempat. Sejumlah pesohor tampil dengan busana unik dan eksentrik di red carpet. Salah satunya Harry Styles yang mengenakan kostum Harlequin.

Selain Harry Styles, sejumlah selebriti lain pun turut mencuri perhatian dengan busana red carpet yang dikenakannya pada gelaran Grammy Awards 2023.

Berikut 7 pesohor dunia yang busananya di red carpet Grammy Awards 2023 mencuri perhatian.

1. Harry Styles, si Joker Seksi

Banyak pihak menila Harry Styles menjelma menjadi Harlequin, tokoh anti-hero yang menjadi kekasih Joker dalam serial komik Batman, karena busana yang dikenakannya di red carpet.

Harry Styles mengenakan busana Jumpsuit dengan balutan kristal swarovski pelangi. Pelantun lagu As it Was itu tak mengenakan dalaman sehingga menampilkan lekuk tubuh di balik jumpsuit tersebut.

Media asal Amerika Serikat, New York Times, menobatkan Harry Styles sebagai joker paling seksi di Grammy Awards sepanjang masa.

2. Lizzo dalam Balutan Bunga

Penampilan pelantun lagu Abiut Damn Time itu mencuri perhatian jutaan mata penonton Grammy Awards lewat busana yang mencolok.