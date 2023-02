Lyodra hingga Nidji Sihir Penonton Dream Festival Hari Ketiga di Trans Studio Bandung

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah musisi turut meramaikan hari ketiga sekaligus terakhir Dream Festival yang dihelat di Trans Studio Bandung pada Minggu, 5 Februari 2023.

Fortunes membuka rangkaian Dream Festival hari itu dengan membawakan kaver lagu Bagaikan Langit milik Potret, hingga Sakura yang dipopulerkan Fariz RM. Lalu dilanjut penampilan Gayatri Chandra yang pecah saat membawakan lagu Seandainya milik Vierra.

Olla Rossa menghipnotis penonton untuk ikut bernyanyi bersama, berkat kaver beberapa lagu hits seperti Bertaut (Nadin Amizah), Haruskah Ku Mati (Ada Band), C.H.R.I.S.Y.E (Diskoria, Eva Celia dan Laleimanino).

Lalu, Aidil Saputra memanaskan panggung dengan sejumlah tembang Dangdut populer seperti Oplosan dan Kereta Malam. Tak hanya Dandgut, penyanyi jebolan ajang KDI ini pun turut menyanyikan lagu Panah Asmara milik Afgan.

Grup musik Project Pop saat tampil di Dream Festival Trans Studio Bandung pada Minggu, 5 Februari 2023.

Semakin tua, semakin jenaka. Itulah yang merangkum penampilan Project Pop malam itu. Kendati waktu terus berganti, popularitas grup musik komedi beranggotakan Udjo, Yosi, Odie, Tika dan Gugum ini tak pernah meredup.

Project Pop membuka penampilan lewat lagu Dangdut is the Music of My Country, kemudian disusul deretan lagu hits seperti Pacarku Superstar, Batal Kawin, Bukan Superstar, Goyang Duyu, dan Ingatlah Hari Ini. Mereka yang hadir pun spontan ikut bernyanyi sambil berjoget ria.

Selain tampil dengan penuh semangat, celoteh para anggota Project Pop di sela-sela penampilan pun disambut gelak tawa para penonton.