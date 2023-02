PIKIRAN RAKYAT - Recording Academy akhirnya mengumumkan daftar pemenang Grammy Awards 2023 yang digelar di Los Angeles pada Minggu, 5 Februari 2023 waktu setempat.

Pada perhelatan kali ini, Beyonce resmi menjadi musisi yang berhasil cetak sejarah, ia berhasil membawa pulang 32 piala Grammy Awards 2023 setelah diumumkan sebagai pemenang Best Dance/Electronic Music Album, Renaissance.

Selain Beyonce, Harry Styles juga memenangkan piala Grammy Awards 2023 kategori Record of The Year berkat lagu About Damn Time, Bonnie Raitt merih Song of The Year berkat lagu Just Like That, dan Samara Joy menang kategori Best New Artist.

Berikut Daftar Pemenang Grammy Awards 2023:

Album Of The Year

Harry Styles - Harry's House

Best New Artist

Samara Joy