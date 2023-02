Cetak Sejarah, Beyonce Berhasil Bawa Pulang 32 Piala Grammy Awards 2023

PIKIRAN RAKYAT - Beyonce berhasil membawa pulang 32 piala di Grammy Awards 2023. Kemenangan Beyonce merupakan rekor dan sejarah sepanjang perayaan Grammy.

Saat Beyonce menerima piala penghargaan kategori Best Dance/Electronic Music Album untuk karyanya, Renaissance, Beyonce tidak bisa menahan tangisnya. Ia sangat terharu karena mendapat dukungan dari banyak orang.

Sambil memegang piala kemenangannya, Beyonce tidak kuat menahan tangisnya saat mengungkapkan pernyataan terima kasih pada Jhony yang telah membantunya dalam project ini.

"Saya ingin berterima kasih pada paman saya Jhony yang tidak ada di sini, tetapi dia ada di sini dalam memberikan semangat," kata Beyonce di atas panggung dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Variety.

Beyonce juga mengucapkan terima kasih pada orangtuanya. "Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk ayah ibuku yang mencintai saya, mendukung saya," ujarnya.

Nada bicara Beyonce sangat bergetar. Beberapa artis yang mendengar pernyataan Beyonce sempat berdiri untuk menyambutnya. "Saya juga berterima kasih pada suami saya, tiga anak saya di rumah yang sedang menonton dan terima kasih kepada yang telah mendukung saya, semuanya," ucap Beyonce.

Sebelumnya, beberapa penyanyi besar telah dinominasikan sebagai pemenang Grammy Awards 2023, diantaranya Taylor Swift, Beyonce, Adele, dan Harry Styles. Kali ini, Beyonce dan Adele bertarung dalam kategori utama dengan nominasi Record of the Year, Song of the Year, dan Album of the Year.