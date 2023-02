Jadwal Tayang The Last of Us Episode 4, Joel dan Ellie Akan Bertemu dengan Pemimpin Kansas City yang Kejam

PIKIRAN RAKYAT – The Last of Us episode 3 yang tayang pekan lalu mendapat pujian dari banyak pihak lantaran menceritakan kisah menyentuh antara Bill dan Frank. Setelah Joel dan Ellie berada di rumah Bill keduanya makin dekat dan makin solid.

Sedangkan dari trailer yang beredar, pada The Last of Us episode 4 ini Joel dan Ellie akan menghadapi tantangan baru. Joel dan Ellie makin siap dengan perbekalan yang mereka dapatkan dari rumah Bill dan Frank.

Kendati demikian, pada The Last of Us episode 4 ini, Joel dan Ellie harus menghadapi Kathleen, seorang pemimpin Kansas City yang dikenal kejam. Kathleen adalah pemimpin gerakan revolusioner Missouri, dan komplotannya tidak akan segan merampas apa yang dimiliki Joel dan Ellie.

Episode 4 serial ini akan berjudul Please Hold My Hand dan disutradarai oleh Jeremy Webb. Joel kemudian selalu mengingat perkataan Tess untuk selalu melindungi Ellie. Sebelum meninggal Tess berharap bahwa Ellie merupakan penolong bagi banyak orang.

the Baca Juga: Annie Wersching Meninggal Dunia, Berikut Perjalanan Karier Pemeran Tess di Game The Last of Us

Dalam trailer yang beredar, kemungkinan Joel dan Ellie akan segera bertemu dengan Tommy. Tentunya setelah keduanya berhasil melewati Kansas City yang penuh dengan penjahat.

Review episode 3

Pada episode 3 lalu, The Last of Us menunjukkan kehidupan Bill dan Frank sejak pertama kali bertemu hingga mereka menutup mata. Bill yang menjadikan seluruh kota sebagai tempat tinggalnya, tiba-tiba harus bertemu Frank di tempat tak terduga.

Setelah membiarkan Frank masuk ke wilayahnya, Bill kemudian memberikan makan hingga baju untuk pria asing itu. Tak disangka Bill mulai jatuh hati pada Frank, dan keduanya menjadi pasangan untuk waktu yang lama.

Frank merupakan kenalan Tess dan sering berkomunikasi lewat radio. Awalnya Bill ragu untuk membiarkan Tess dan Joel masuk ke wilayahnya. Namun demi Frank, Bill akhirnya mengizinkan Tess masuk.