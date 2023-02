Sinopsis dan Link Nonton Film Mencuri Raden Saleh: Aksi Sekelompok Mahasiswa Mencuri Lukisan di Istana Negara

PIKIRAN RAKYAT - Film Mencuri Raden Saleh merupakan film asal Indonesia yang tayang pada 25 Agustus 2022. Film ini disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko.

Film aksi ini diperankan oleh Iqbaal Ramadhan, Angga Yunanda, Rachel Amanda, Umay Shahab, Aghniny Haque, Ari Irham. Film ini memakan anggaran sebesar Rp20 miliar.

Film Mencari Raden Saleh tayang di Netflix pada Kamis, 5 Januari 2023 dan mendapatkan 1.000.000 penonton dalam 9 hari penayangan.

Sinopsis Mencuri Raden Saleh

Piko yang dipanggil 'The Forger' membutuhkan uang yang banyak untuk membantu ayahnya yang menjadi korban penipuan untuk bebas dari penjara.

Baca Juga: Sinopsis Film Knives Out: Teka-teki Kematian Penulis Terkenal dan Kaya Raya

Ucup 'The Hacker' yang merupakan sahabat Piko pun menawarkan pekerjaan untuk memalsukan sebuah lukisan bersejarah. Lukisan tersebut adalah Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh, yang berada di Istana Presiden dan tak ternilai harganya.

Setelah berhasil membuat replikanya, kolektor ingin Piko dan Ucup menukar lukisan palsu dengan yang aslinya. Jika menolak nyawa ayah Piko akan terancam.

Tak bisa membiarkan nyawa sang ayah melayang, Piko pun terpaksa bersedia untuk menukar lukisan tersebut dibantu dengan Ucup. Mereka pun membentuk tim untuk melaksanakan aksinya.

Tim tersebut terdiri dari Fella 'The Negotiator', Gofar 'The Handyman', Sarah 'The Brute', dan Tuktuk 'The Driver'. Mereka pun memiliki tujuan yang sama yaitu membutuhkan uang kecuali Fella.