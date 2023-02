Rekap Pertarungan Record of Ragnarok Season 1 dan 2, Umat Manusia Memimpin

PIKIRAN RAKYAT - Serial anime Record of Ragnarok atau Shuumatsu no Valkyrie merupakan pertarungan antara 13 manusia pilihan vs 13 dewa dari berbagai literatur. Dirilis pada 2017, Record of Ragnarok sudah masuk ronde kelima yang kini sudah masuk season 2.

Jika mengacu ke manga, Record of Ragnarok sudah masuk ke ronde ketujuh di mana Nikola Tesla harus berhadapan dengan Beelzebub.

Berikut rekap hasil pertandingan manusia vs dewa dari season 1 sampai 2.

Baca Juga: 7 Teka-Teki Paling Populer di Dunia yang Ternyata Punya Sejarah Menarik, Bisa Menjawab?

1. Lu Bu vs Thor

Pertarungan Lu Bu vs Thor.

Duel antara Lu Bu vs Thor berjalan cukup imbang. Namun, Thor berhasil melumpuhkan lawannya dengan palu Mjolnir.

Lu Bu yang memiliki senjata dewa dari volundr-nya harus kalah di tangan Thor. Dia tewas oleh serangan pamungkas. Dia tewas mengenaskan dengan kepala terputus oleh sapuan Mjolnir.

Baca Juga: 7 Wanita Terjahat di Dunia, Serial Killer Perawat Anak hingga Ratu di Inggris

2. Adam vs Zeus

Zeus vs Adam.

Adam berhasil membuat Zeus terpojok hingga harus mengeluarkan kartu as terhebatnya. Keduanya bahkan sampai beradu tinju hingga dewa tersebut jatuh terduduk.