Jelang Konsernya di Jakarta, Kehlani Pamer Santap Makanan Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Kehlani mencicipi aneka masakan dan jajanan Indonesia menjelang konsernya yang akan digelar di Hall D2 JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada Sabtu, 4 Februari 2023.

Melalui Instagram story miliknya, Kehlani membagikan sebuah foto yang menampilkan makanan Indonesia.

“Indonesian food just took the 1st place for favorite cuisine (Makanan Indonesia baru saja mengambil juara 1 untuk masakan favorit),” kata Kehlani, dilansir Pikiran-rakyat.com dari akun @kehlani.

Dia bahkan memamerkan jajanan kuaci di sebuah pusat perbelanjaan.

Sebelumnya, pemilik nama lKehlani Ashley Parrish itu telah mengumumkan jadwal tur Asianya untuk mempromosikan album terbaru yang bertajuk Blue Water Road Trip yang dirilis pada April 2022.

Negara pertama yang menjadi lokasi konser Kehlani di Asia adalah Indonesia yang penyelenggaraannya dilakukan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada 4 Februari 2023. Dua hari kemudian, yakni pada 6 Februari 2023, Kehlani akan bertandang ke Singapura untuk melanjutkan turnya.

Usai melangsungkan konsernya di Singapura, Kehlani bersama timnya akan beranjak ke Taipei pada 11 Februari 2023, kemudian ke Seoul, Korea Selatan pada 13 Februari 2023, dan Tokyo, Jepang pada 15 Februari 2023.

Tiket konser Kehlani di Jakarta sudah dirilis sejak Sabtu, 12 November tahun lalu. Harga tiket konser pelantun lagu Good Life ini dibanderol mulai Rp550.000 untuk kategori Festival hingga Rp1.250.000 untuk kategori VIP.