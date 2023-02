Rayakan 3 Dekade di Industri Musik, Gigi Akan Gelar Tur di Lima Kota

PIKIRAN RAKYAT - Bertahan selama 30 tahun di industri musik bukanlah perkara mudah. Namun, band Gigi berhasil mencapai itu dan tetap konsisten berkarya. Untuk merayakan tiga dasawarsa perjalanan Gigi, band yang diawaki Armand Maulana (vokal), Dewa Budjana (gitar), Gusti Hendy (drum), dan Thomas Ramadhan (drum) ini akan melakoni tur yang akan dimulai Mei 2023.

Mengusung tema The Best of Gigi, tur yang dipromotori Neutron Live tersebut rencananya akan menyambangi lima kota, yaitu Malang, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan Bandung.

Dalam setiap konser, rencananya Gigi menyuguhkan 25-30 lagu selama sekitar dua jam. Tak hanya itu, mereka juga akan merilis single baru saat tur nanti.

Vokalis Armand Maulana menga­ta­kan, tur Gigi kali ini didedi­ka­sikan untuk para penggemar dan orang-orang yang selama ini berjasa mem­besarkan nama Gigi. Selama tiga dekade berjalan, kata Armand, Gigi tak pernah melupakan siapa yang ikut membesarkan band ini.

"Gigi besar bukan hanya karena Armand, Budjana, Thomas, dan Hendy. Banyak orang di belakang kami yang turut andil, seperti mantan manajer dan personel. Kami akan memberikan satu konsep tri­bute kepada semua yang berjasa di konser nanti," kata Armand, Rabu, 1 Februari 2023.

Sebelum tur lima kota itu, Gigi sudah beberapa kali menggelar konser tunggal, antara lain pera­ya­an 15 tahun, 17 tahun, dan 20 tahun. Konser tunggal besar terakhir Gigi berlangsung di Jakarta, 17 tahun silam. Untuk itulah, menurut Armand, tur ini juga dipersembahkan untuk Gigikita (sebutan penggemar Gigi).

"Semoga tur nanti sukses dan bisa memperpanjang umur Gigi dan Gigikita. Terkadang, kami tidak sadar, saat di belakang panggung, ada Gigikita dari era 1990-an yang ternyata sudah punya anak dan pemain band. Buat kami, itu penghargaan sekali," ucap Armand.

