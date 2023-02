7 Lagu Rock & Roll Terkenal Dunia yang Terinspirasi Alkitab

PIKIRAN RAKYAT - Musik Rock and roll berakar pada blues, country, dan genre musik lainnya. Musik ini telah berkembang selama bertahun-tahun dengan berbagai macam gaya dan tema.

Salah satu tema umum yang muncul dalam musik rock adalah penggunaan tema dan referensi alkitabiah. Banyak lagu terkenal berisi referensi Alkitab dan tema Kristen.

Ada beberapa lagu yang berisi lirik yang merujuk pada kisah-kisah tertentu dari Alkitab, seperti kisah Adam dan Hawa atau kisah percobaan Yesus di padang gurun.

Penasaran apa saja lagu tersebut? Berikut Pikiran-Rakyat.com rangkum 7 lagu rock and roll yang merujuk pada referensi Alkitab menurut Listverse.

1. Sympathy for the Devil (Rolling Stones)

Sympathy for the Devil.

Lagu ini ditulis dari sudut pandang Setan yang menceritakan kisah para iblis sebagai penggoda dan penipu. Liriknya berisi beberapa referensi Alkitab, termasuk kisah Adam dan Hawa dan percobaan Yesus di padang gurun.

Di sepanjang lagu, narator mendeskripsikan tindakannya dengan istilah yang mengingatkan pada penggambaran Setan di Alkitab. Dalam satu ayat, Stones meratap, "Please allow me to introduce myself," dan "I’m a man of wealth and taste."

Itu adalah anggukan yang cukup literal untuk hadir pada saat pencobaan Yesus, dan memainkan peran dalam penderitaan Yesus.