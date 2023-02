3 Drama Korea yang Wajib Ditonton Februari 2023, Lewati Valentine dengan Tontonan Romantis

PIKIRAN RAKYAT – Bulan Februari identik dengan Hari Valentine yang dikenal sebagai hari kasih sayang. Oleh karena itu, sejumlah Drama Korea yang dirilis pada Februari siap menemani bulan kasih sayang kamu saat Februari 2023.

Drama Korea yang menjadi pilihan dijamin mampu menguras air mata kamu sekaligus mengocok perut karena aksi-aksi konyol para aktor dan aktrisnya.

Nah, berikut Drama Korea yang wajib kamu tonton pada Februari 2023 mulai dari drama komedi romantis hingga yang menguras air mata.

Aktor Thirst (2009) dan The Villainess (2017), Kim Ok-vin, sempat menghebohkan publik lantaran dirumorkan akan mengambil peran dalam drama komedi romantis berjudul Love to Hate You bersama Yoo Teo.

Pasalnya, Kim Ok-vin lebih dikenal sebagai aktor film horor dan aksi dan bisa dibilang cukup jarang membintangi drama komedi romantis.

Kim dalam drama tersebut berperan sebagai Yeo Mi-ran, seorang pengacara junior dari Firma Hukum Gilmu yang fokus pada kasus-kasus selebritas.

Sementara itu, Yoo Teo berperan sebagai aktor top Korea bernama Nam Gang-ho yang populer karena kepribadian dan ketampanannya, akan tetapi pada kenyataannya dia tidak mempercayai perempuan.

