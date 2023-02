Gigi Band akan Tur 5 Kota untuk Menyambut Ulang Tahun ke-30

PIKIRAN RAKYAT - Gigi band akan mengadakan tur di usianya yang menginjak ke-30 tahun. Gigi dikabarkan akan tur ke 5 kota besar di Indonesia. Kabar ini dikatakan sang manajer pada press conference, Rabu, 1 Februari 2023, Ecology Kemang, Jakarta Selatan.

Dirut Neutro Live, Rendy, mengatakan bahwa band yang hampir berumur 30 tahun ini akan memulai turnya di Malang. Gigi akan memulai tur pada tanggal 6 Mei 2023.

"Spill dikit buat konser ini, mungkin nanti kita starting tanggal 6 Mei di Kota Malang, Yogya, lalu baru Surabaya, Jakarta, terakhir Bandung," ucap Rendy.

Konser Gigi kali ini bertajuk The Best of Gigi Road To 30th Anniversary. Rendy juga mengatakan bahwa konser kali ini akan membawakan sebuah single baru.

Selain itu, Gigi juga akan merilis lagu barunya dalam waktu dekat.

"Khusus konser kali ini, rencananya Gigi akan membawakan sebuah single baru yang akan dirilis dalam waktu dekat," tutur Rendy.

Di sisi lain, Gigi akan memberikan konsep show 360 derajat saat konser.

"Konsep yang kami tawarkan untuk tur concert kali ini adalah sebuah show berkonsep 360 derajat," tuturnya.