Tayang 1 Februari 2023! Tiket BTS: Yet to Come in Cinema Sudah Bisa Dibeli

PIKIRAN RAKYAT - Link pembelian tiket BTS: Yet to Come in Cinema ada di dalam artikel ini. BTS kembali menghibur para ARMY dengan karya terbarunya bertajuk BTS: Yet to Come in Cinemas. Ya, konser BTS: Yet to Come in Busan akan dijadikan sebuah film dokumenter berjudul serupa, BTS: Yet to Come in Cinemas.

Rencananya, BTS: Yet to Come in Cinemas akan hadir menjadi versi bioskop pada 1 Februari 2023 di seluruh bioskop dunia. Hal ini pun diunggah oleh akun Twitter BTS @bts_bighit yang mengumumkan tayangnya film BTS: Yet to Come in Cinemas.

"BTS di konser BUSAN yang dinikmati seluruh dunia bersama di layar lebar teater! Pada tanggal 1 Februari, rilis teater di seluruh dunia!" cuit @bts_bighit.

Nantinya para ARMY akan diajak untuk melihat sisi lain dari keseruan konser BTS: Yet to Come in Busan, mulai dari persiapan member BTS hingga kejadian-kejadian yang sebelumnya tak ditampilkan di depan panggung.

Selain itu, film BTS: Yet to Come in Cinemas juga bakal menampilkan lagu-lagu hit dari seluruh karier grup, termasuk Dynamite, Butter, dan IDOL, ditambah penampilan konser pertama Run BTS dari album terbaru grup Proof.

Untuk menambah pengalaman yang lebih seru, film BTS: Yet to Come in Cinemas juga bakal dirilis dengan format 3D dan 4DX. Film ini akan diputar di bioskop di lebih dari 110 negara dan teritori untuk waktu yang terbatas, mulai 1 Februari 2023.

Cara beli tiket BTS: Yet to Come in Cinemas

Tiket akan dijual mulai Rabu, 10 Januari 2023 pukul 7.00 EST atau Kamis 11 Januari pukul 9.00 pagi KST. Pembelian tiket BTS: Yet to Come in Cinemas bisa dibeli melalui website www.btsyettocomeincinemas.com maupun bioskop yang bekerja sama dengan BTS.

Terkait harga tiket film BTS: Yet to Come in Cinemas, diperkirakan akan mulai dijual dengan harga ratusan ribu rupiah. Film dokumenter ini akan menjadi film pelepas rindu para ARMY pada aksi BTS yang harus tampil tanpa Jin BTS yang sedang wamil.