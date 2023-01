Gaji Song Hye Kyo di The Glory Rp2,4 Miliar per Episode, Disebut Masih di Bawah Rata-rata

PIKIRAN RAKYAT - Gaji Song Hye Kyo di drama The Glory disorot lantaran jumlahnya diduga di bawah rata-rata artis sekelasnya. Mantan istri Song Joong Ki itu menerima gaji Rp2,4 miliar per episode.

Kabar itu diungkapkan salah satu jurnalis asal Korea Selatan, Ahn Jin Yong. Dia mengungkapkan Song Hye Kyo menerima 163 ribu dolar AS per episode atau setara dengan Rp2,4 miliar.

"Jun Ji Hyun dan Song Hye Kyo menerima 163 ribu dolar AS per episode. Baru-baru ini, berkat pencapaian Song Hye Kyo di Netflix The Glory, gaji Song Hye Kyo akan semakin naik," ucap Ahn Jin Yong dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Koreaboo pada 30 Januari 2023.

Di sisi lain, aktor sekelasnya seperti Song Joong Ki, Lee Jong Suk, dan Ji Chang Wook menerima gaji sebesar 244.000 ribu dolar AS per episode. Artinya, untuk drama 16 episode, menerima sekira 3,9 juta dolar AS.

"Per episode, (para aktor) menerima lebih dari 244.000 dolar AS sebagai jaminan gaji. Jika Anda mempertimbangkan drama 16 episode, maka para aktor menghasilkan hampir 4,6 juta dolar AS," ucapnya.

The Glory di Netflix menuai kesuksesan. Acara ini telah menjadi salah satu K-Drama Netflix yang paling banyak ditonton secara internasional dan tidak kalah sensasinya di dalam negeri.

Song Hye Kyo telah menjadi salah satu aktor Korea paling ikonik selama lebih dari dua dekade. Mantan istri Song Joong Ki itu pertama kali memulai debutnya pada tahun 1996 dan menjadi bintang super berkat drama klasiknya tahun 2000, Autumn In My Heart.

Dalam drama The Glory, Song Hye Kyo berperan sebagai Moon Dong Eun, seorang wanita yang membalas dendam pada orang-orang yang menyiksanya selama di SMA.

