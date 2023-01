Song Joong Ki Akan Nikahi Katy Louise Saunders, Song Hye Kyo Mendadak Ramai Dibicarakan

PIKIRAN RAKYAT - Song Hye Kyo disorot khalayak usai Song Joong Ki mengumumkan akan menikah dengan kekasihnya, Katy Louise Saunders. Saat tulisan ini dibuat, Song Hye Kyo masuk ke dalam trending topic di Twitter.

Song Joong Ki mengumumkan pernikahan dan kehamilan sang kekasih, Katy Louise Saunders, beberapa waktu lalu. Song Joong Ki mengumumkannya di beberapa media.

"Halo ini adalah Joongki. Hari ini, saya menyapa Anda karena saya ingin berbagi janji yang lebih membahagiakan dan berharga bagi saya dari apa pun. Saya telah berjanji untuk melanjutkan hidup bersama dengan Katy Louise Saunders, yang telah berada di sisi saya mendukung saya dan dengan menemani saya seraya memberikan dukungan," kata Song Joong Ki dalam tulisannya.

Pada 30 Januari 2023 waktu Korea Selatan, Song Joong Ki telah mendaftarkan pernikahannya dengan Katy Louise Saunders untuk memulai hidup sebagai sepasang suami-istri.

"Berdasarkan kepercayaan dan cinta kami yang mendalam satu sama lain, kami sedang dalam perjalanan kembali dari mendaftarkan pernikahan kami untuk memulai hidup sebagai pasangan suami istri," tuturnya.

Song Hye Kyo di Puncak Karier

Di sisi lain, Song Hye Kyo sedang menikmati puncak karier berkat drama terbarunya The Glory. Namun, penghasilan Song Hye Kyo dari drama The Glory justru disorot. Beredar kabar penghasilannya di bawah rata-rata.

Salah satu jurnalis di Korea Selatan, Ahn Jin Yong, mengungkapkan gaji Song Hye Kyo. Ia mengatakan, Song Hye Kyo menerima 163 ribu dollar AS per episode atau setara dengan Rp2,4 miliar.

"Jun Ji Hyun dan Song Hye Kyo menerima 163 ribu dolar AS per episode. Baru-baru ini, berkat pencapaian Song Hye Kyo di Netflix The Glory , gaji Song Hye Kyo akan semakin naik," ucap Ahn Jin Yong dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Koreaboo.

Namun, di sisi lain, Song Joong Ki, Lee Jong Suk, dan Ji Chang Wook menerima penghasilan sebesar 224.000 dolar AS per episode. Artinya, untuk drama 16 episode, para aktor menerima sekira 3,9 juta dolar AS.