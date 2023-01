Kisah Pilu Lisa Loring, Aktris Cilik Pemeran Wednesday di Serial Lawas The Addams Family

PIKIRAN RAKYAT – Aktris asal Amerika Serikat, Lisa Loring meninggal dunia pada Sabtu, 28 Januari 2023. Dia menghembuskan napas terakhir setelah berjuang melawan serangan stroke.

Lisa Loring dikenal berkat peran ikoniknya seagai Wednesday dalam serial The Addams Family yang tayang pada 1964 hingga 1966. Kabar mengenai kematiannya itu disampaikan oleh sang putri, Vanessa Foumberg.

"Dia pergi dengan damai, dengan kedua putrinya memegang tangannya," kata Foumberg, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Variety pada Senin, 30 Januari 2023.

Ucapan duka cita terus mengalir dari rekan-rekan Lisa Loring. Bahkan pemeran Eddie Munster di The Munsters, Butch Patrick mengaku sangat kehilangan sosok sahabatnya itu. Melalui media sosial Facebook miliknya, aktor sekaligus musisi itu membagikan kesedihannya.

“Sangat menyesal mendengar kematian teman baik saya Lisa Loring. Kami sangat dekat dan sering bekerja sama. Saya tahu dia sangat lemah. Saya berada di perusahaannya hanya beberapa minggu yang lalu. Tuhan mempercepat temanku,” kata Butch Patrick.

Kemahirannya dalam berakting membuat Lisa Loring dikenal banyak orang, terutama saat memerankan karakter Wednesday saat berusia 6 tahun. Tak hanya pandai berakting, Lisa Loring juga diketahui merupakan seorang penulis dari buku Kitchen Science a Guide to Knowing the Hows and Whys for Fun and Success in the Kitchen.

Wanita kelahiran 16 Februari 1958 itu menikmati masa kecilnya di Hawaii, sebelum akhirnya pindah ke Los Angeles bersama sang ibu, Judith Loring.