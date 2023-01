Annie Wersching Meninggal Dunia, Berikut Perjalanan Karier Pemeran Tess di Game The Last of Us

PIKIRAN RAKYAT – Aktris pengisi suara dalam video game The Last of Us, Annie Wersching meninggal dunia pada Minggu, 29 Januari 2023 usai berjuang melawan kanker. Diketahui, dia menderita kanker sejak dua tahun silam.

Selama 20 tahun berkarier, Annie Wersching sudah membintangi sejumlah film dan serial televisi. Namun namanya semakin melambung usai menjadi motion capture dan pengisi suara karakter Tess dalam The Last of Us.

Annie Wersching lahir di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat pada 28 Maret 1997, dan merupakan putri dari pasangan Bob dan Pat Wersching.

Sebenarnya dia bernama lengkap Marie Wersching, tapi kerap dipanggil Annie. Sejak kecil, Annie sudah menunjukkan ketertarikannya pada akting. Bahkan dia aktif membintangi pertunjukan teater di komunitasnya.

Dilansir dari ghgossip.com, kecintaannya pada seni peran membuatnya memantapkan diri untuk belajar teater dan tari di Universitas Missouri. Hingga akhirnya, dia pindah ke Los Angeles untuk memulai karier sebagai aktris profesional.

Dia menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya pada 1995 di Crossroads College Preparatory School di Central West End St. Louis. Saat masih belia, Annie merupakan anggota penari St. Louis Celtic Step, dan pernah mengikuti kompetisi menari Irlandia.

Kemudian pada 1999, dia lulus dari Universitas Millikin dengan gelar Bachelor of Fine Arts di bidang teater musikal. Ketenaran Annie bermula saat berperan sebagai Renee Walker, seorang Agen Khusus FBI dalam serial televisi, 24. Dia juga dikenal usai membintangi serial General Hospital sebagai Amelia Joffe. Kemudian, Annie mulai berperan pada berbagai film dan serial lainnya, seperti Hawaii Five-0, The Vampire Diaries, dan NCIS: Los Angeles.