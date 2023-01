Annie Wersching, Pengisi Suara Tess di Game The Last of Us Meninggal Dunia

PIKIRAN RAKYAT – Aktris pengisi suara Tess dalam video game The Last Of Us, Annie Wersching meninggal dunia pada Minggu, 29 Januari 2023 waktu setempat. Dia menghembuskan napas terakhir di usia 45 tahun.

Diketahui, Annie Wersching berjuang melawan kanker dalam tubuhnya selama dua tahun. Adapun kabar duka ini dikonfirmasi melalui kampanye GoFundMe yang dibagikan beberapa rekan kerjanya, Alexi Hawley, Julie Plec dan Neil Druckmann.

Ketiganya membantu penggalangan dana untuk bantuan finansial bagi suami dan kedua anaknya.

"Sangat sedih mendengar ini. Saya menjadi penggemar dari '24' dan beruntung bisa memiliki Annie bermain mama ke dua vamps terpanas di kota. Go fund me ini untuk keluarganya. RIP Annie, Anda jiwa yang luar biasa,” kata Julia Plec melalui akun Twitter miliknya @juliaplec.

Tak hanya Julia Plec yang merasakan kehilangan sosok Annie Wersching, Neil Druckmann turut membagikan rasa kehilangannya melalui akun media sosial Twitter @neildruckmann.

“Baru tahu teman baik saya, Annie Wersching, meninggal dunia. Kami baru saja kehilangan artis dan manusia yang cantik. Hatiku hancur. Pikiran bersama orang-orang yang dicintainya. Ada dana yang saya siapkan untuk keluarganya,” ujarnya.

Bahkan, penulis keturunan Israel-Amerika itu juga memunggah foto bersama Annie Wersching saat proses syuting di salah satu studio. Foto tersebut memperlihatkan kedekatannya aktris yang juga dikenal berkat perannya dalam serial The Vampire Diaries.