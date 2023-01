Park Bo Gum dan IU Dikonfirmasi Bintangi Drama Baru, Karya Penulis Serial Fight For My Way

PIKIRAN RAKYAT - Park Bo Gum dan IU akan segera menyapa penggemar lewat drama terbaru mereka, yakni You Have Done Well. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh rumah produksi Pan Entertainment pada Jumat, 27 Januari 2023 lalu.

Drama You Have Done Well akan menceritakan kisah hidup Ae Soon dan Gwan Shik yang lahir di Pulau Jeju pada tahun 1950-an.

Aktris sekaligus penyanyi IU nantinya akan berperan sebagai Ae Soon, seorang perempuan yang dalam hidupnya selalu memberontak. Namun, ia selalu gugup setiap kali berulah.

Ae Soon pun diceritakan sebagai anak yang terlahir dari keluarga yang tidak kaya, tetapi ia selalu bersinar dan penuh dengan pikiran positif.

Baca Juga: Cek Fakta: Seorang Anak di Bekasi Dikabarkan Dibius dan Diculik OTK, Digondol Pakai Karung Bekas

Tidak hanya itu, Ae Soon pun memiliki cita-cita menjadi seorang penyair meskipun dia tidak bisa bersekolah.

Ae Soon juga akan ditampilkan sebagai perempuan yang mempunyai karakter pemberani dan tidak menyembunyikan emosi apa pun.

Sedangkan untuk Park Bo Gum nantinya akan berperan sebagai Gwan Shik, seorang laki-laki yang sangat rajin dan pendiam.

Gwan Shik yang tidak tahu apa-apa soal urusan asmara, sehingga membuat ia selalu kebingungan jika Ae Soon menangis atau tertawa.