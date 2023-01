Park Bo Gum Gabung The Black Label, Bareng Taeyang BIGBANG

PIKIRAN RAKYAT - Park Bo Gum telah memiliki agensi baru. Sang aktor akhirnya bergabung dengan The Black Label, agensi Taeyang BIGBANG. Kabar tersebut dikonfirmasi pada Senin, 30 Januari 2023.

The Black Label melalui pernyataan resmi mengumumkan bahwa pihaknya dan Park Bo Gum telah menandatangani kontrak eksklusif mereka. "Kami telah menandatangani kontrak manajemen dengan Park Bo Gum yang merupakan salah satu aktor terkemuka Korea Selatan dan yang telah menerima cinta dan kepercayaan dari masyarakat umum yang telah bolak-balik bermain drama dan film," kata pihak The Black Label.

Lebih lanjut, The Black Label mengungkapkan rasa bahagianya karena telah bekerja sama dengan Park Bo Gum, aktor yang berpengaruh di industri film Korea Selatan.

"Kami sangat bahagia bisa bekerja sama dengan aktor Park Bo Gum yang mempunyai pengaruh global melampaui Korea," ucapnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi.

The Black Label berjanji akan mendukung Park Bo Gum dan memperdalam karier sang aktor di berbagai bidang. "Karena Park Bo Gum memiliki beragam pesona dan bakat, kami akan memaksimalkan penggunaan kekuatan dan pengetahuan The Black Label sehingga ia dapat memperdalam di berbagai bidang, termasuk sebagai aktor. Kami akan memberikan dukungan kami di seluruh dunia," ujarnya.

Taeyang BIGBANG Lebih Dulu Gabung The Black Label

Taeyang BIGBANG memutuskan keluar dan tidak memperpanjang kontrak eksklusif dengan YG Entertainment setelah 16 tahun berkarier. Setelah itu, Taeyang memutuskan gabung dengan The Black Label, hal tersebut dikonfirmasi oleh pihak agensi.

“Halo. Ini adalah The Black Label. Artis Taeyang telah bergabung dengan The Black Label. Setelah bekerja sama sebagai produser dan artis untuk waktu yang lama, produser Teddy dan artis Taeyang memulai awal yang baru di The Black Label berdasarkan kepercayaan musik mereka satu sama lain,” demikian pernyataan resmi The Black Label.