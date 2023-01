Jadwal Tayang The Last of Us Episode 3, Joel dan Ellie Menuju Fireflies untuk Menemui Tommy

PIKIRAN RAKYAT – Serial The Last of Us buatan HBO teenage menjadi tontonan yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat dunia. Serial ini diadaptasi dari video game dengan judul yang sama, dan kini sudah menayangkan dua episode.

The Last of Us episode 3 juga akan segera ditayangkan, tentunya melanjutkan perjalanan Joel dan Ellie yang kabur dari pengawasan FEDRA. Pada episode 2 yang tayang pekan lalu Tess dan Joel mengetahui bahwa Ellie jadi incaran lantaran kebal terhadap infeksi Cordyceps yang menyerang bumi.

Pada The Last of Us episode 3 ini, jika Ellie ditemukan oleh FEDRA kemungkinan besar dia akan dibunuh, oleh karena itu Tess dan Joel setuju membawa Ellie ke markas Fireflies. Namun di tengah jalan, mereka harus melewati lokasi dengan orang terinfeksi virus tersebut paling banyak.

Tess kemudian mengorbankan dirinya agar Joel bisa membawa Ellie dengan selamat menuju lokasi tujuan mereka. Jika berhasil Joel dan Ellie akan bertemu dengan Tommy yang telah hilang selama beberapa waktu.

Pada episode 3 ini, Joel dan Ellie akan menuju ke Bill’s Town, kota milik sahabat lama Joel yang bernama Bill. Dia menciptakan kota yang ditinggalinya sendiri untuk mencegah infeksi Cordyceps. Bill sudah disebutkan oleh Tess di episode 2 lalu.

Craig Mazin sebagai penulis serial ini memberkan judul Long Long Time untuk episode 3, yang berarti perjalanan Ellie dan Joel menuju Fireflies masih sangat panjang. Di perjalanan mereka juga diperkirakan akan dipertemukan dengan sosok Frank, sahabat Bill.

Indonesia disebut di episode 2

Pada episode 2 lalu, nama Indonesia dan sejumlah aktor senior seperti Christine Hakim dimunculkan dalam serial tersebut. Christine diceritakan sebagai seorang professor Mikologi yang menemukan virus itu pertama kali.

Dalam serial itu, Indonesia bahkan disebutkan sebagai tempat awal virus berkembang biak hingga menghancurkan seluruh dunia pada 2003 silam. Saat itu, Dr. Ratna yang diperankan oleh Christine Hakim meminta pemerintah untuk mengebom kota.