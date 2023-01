Link Nonton Drakor Crash Course in Romance Episode 3, Lengkap dengan Jadwal Tayang hingga Spoiler

PIKIRAN RAKYAT – Drama Korea (drakor) Crash Course in Romance menjadi tontonan untuk menghibur publik selama akhir pekan. Drama yang dibintangi Jung Kyung Ho dan Jeon Do Yeon ini mendapatkan rating yang cukup bagus.

Pada pekan kemarin, Crash Course in Romance episode 4 mendapatkan rating sebesar 8,1 persen dan untuk episode 5 mendapatkan rating mencapai 10 persen. Jalan cerita yang unik dan segar membuat drama ini memiliki daya tarik tersendiri.

Drama Crash Course in Romance ini secara garis besar mengisahkan tentang hubungan pahit nan rumit antara pemilik toko lauk khas Korea Selatan bernama Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon), dengan seorang pengajar ekskul kondang Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho). Meski pahit, penonton dapat merasakan kehangatan dan manisnya kisah para tokohnya.

Selain itu, drama ini bahkan memperlihatkan tentang budaya belajar Korea Selatan yang sangat ketat. Tak hanya dialami oleh para murid, namun juga para orangtua yang ingin melihat anak mereka menjadi unggulan.

Haeng Seon yang awalnya tidak mempedulikan hal tersebut mulai mengikuti arus ketika keponakan yang kini jadi anaknya, Nam Hae Yi meminta untuk mendaftar dalam kursus. Namun karena kedudukannya tidak terlalu tinggi, Haeng Seon dan Nam Hae Yi harus rela dikeluarkan dari tempat kursus.

Hal itu pula yang membuat Haeng Seon sedih, hingga ingin melakukan berbagai upaya untuk bisa melihat anaknya berhasil. Keberuntungan mulai mendatangi keluarganya ketika Chi Yeol hanya bisa memakan makanannya, dan bersedia memberikan kursus secara pribadi untuk Hae Yi.

Pada episode 5 yang telah tayang pada Sabtu, 28 Januari 2023, Chi Yeol mulai mengajar Hae Yi secara pribadi dan mengamankan suplai makanannya setiap hari. Chi Yeol bahkan telah melihat keluarga Haeng Seon dari berbagai sisi.

Namun kehidupan Chi Yeol makin tak keruan ketika mengetahui salah satu muridnya meninggal di tempat kursus. Hal itu mengingatkannya tentang kejadian kelam masa lalu yang membuatnya trauma sampai sekarang.