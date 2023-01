TXT Bikin Heboh Fans, Tampilkan Keindahan Bali di Video Musik Sugar Rush Ride

PIKIRAN RAKYAT - Grup asal Korea Selatan Tomorrow X Together (TXT), akhirnya comeback dengan mini album berjudul The Name Chapter: TEMPTATION pada Jumat, 27 Januari 2023. Namun, ada yang menarik perhatian MOA (julukan bagi penggemar TXT) Indonesia saat perilisan video musik Sugar Rush Ride, yakni lokasi syutingnya yang ternyata bertempat di Bali.

Tidak hanya menampilkan keindahan Bali, YouTube HYBE LABELS, agensi yang menaungi TXT, juga menuliskan deskripsi unggahannya bahwa rumah produksi BALI PROD pun ikut andil dalam pengambilan gambar.

Menurut informasi dari Instagram @pesona.indonesia, pantai yang ditampilkan di video musik TXT tersebut merupakan pantai Gunung Payung yang berada di Kabupaten Badung, Bali.

Selain itu, empat lokasi wisata Bali lainnya turut diperlihatkan. Salah satunya diyakini adalah Savana Tianyar.

Pasalnya, personel TXT tampak berlarian di padang rumput yang luas dengan pemandangan gunung di belakangnya. Panorama ini dinilai memiliki kemiripan dengan lokasi wisata yang berada di Karangasem tersebut.

Begitu pula keindahan Gunung Agung, Air Terjun Banyu Wana Amerta, hingga Kebun Raya Bali Bedugul yang juga menjadi lokasi syuting video musik Sugar Rush Ride.

Sehari setelah dirilis, lagu Sugar Rush Ride berhasil menduduki trending nomor 1 untuk kategori musik di YouTube.

Hingga saat ini jumlah penayangannya sudah mencapai 25 juta kali dan mendapat 1,2 juta likes.