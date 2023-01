Sinopsis Pathaan, Film Shah Rukh Khan yang Laris Manis di Bioskop

PIKIRAN RAKYAT - Pathaan merupakan film bergenre thriller yang dibintangi dua bintang Bollywood, Shah Rukh Khan dan Deepika Padukone. Film Pathaan sudah tayang di bioskop Indonesia sejak Rabu, 25 Januari 2023.

Film Pathaan menjadi tanda kembalinya Shah Rukh Khan ke layar lebar sebagai pemeran utama, setela ia bermain dalam film Zero pada tahun 2018. Simak ulasan film Pathaan sebelum menonton.

Sinopsis Film Pathaan

Pathaan (Shah Rukh Khan) merupakan agen rahasia yang hilang selama tiga tahun, teroris kemudian menangkapkan saat menjalankan misi terakhir. Mereka meyiksa Pathaan untuk mendapatkan informasi penting.

Namun Pathaan akhirnya bisa melarikan diri dari cengkeraman teroris. Di sisi lain, Deepika Padukone sebagai agen rahasia tengah memburu gembong narkoba bernama Shabir Ansari (John Abraham). Sayangnya, upayanya tidak menemukan tujuan apapun.

Deepika Padukone kemudian bergabung dengan Pathaan sebagai agen pendamping. Mereka melakukan misi untuk menemukan gembong narkoba yang masih berkeliaran.

Aksi kerja sama Shah Rukh Khan dengan Deepika Padukone dalam menjalankan misi untuk menangkap gembong terlihat dalam film Fathaan. Akankah mereka berhasil menyelesaikan misi? Bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan film Fathaan di bioskop XXI.

Baca Juga: Shah Rukh Khan Diancam akan Dibakar Hidup-hidup karena Film Terbarunya

Fathaan Dapat Predikat Blockbuster

Film yang diperankan Shah Rukh Khan ini berhasil memecahkan rekor d hari pembukaan film tersebut. Secara Internasional, pendapatan kotor Pathaan mencapat 12,7 juta dolar AS pada 25 Januari 2023.

Pada 26 Januari 2023, saat hari libur di India, Pathaan meraup 829 juta rupee India atau 10,1 juta doal AS di India, dengan 307 juta rupee setara 3,7 juta doal AS. Pendapatan kotor film Pathaan adalah 2,196 rupee atau 26,9 juta dolas AS.