Profil Bright Vachirawit, Aktor Thailand yang Berteman dengan Agnez Mo

PIKIRAN RAKYAT - Bright Vachirawit baru saja mengadakan jumpa fans di Indonesia pada Sabtu, 28 Januari 2023. Kedatangannya ke Indonesia membuatnya bertemu dengan Agnez Mo.

Bright Vachirawit pun mengunggah foto kebersamaan dengan Agnez Mo. Tentunya hal ini membuat heboh publik.

Dalam unggahan Bright, Agnez Mo dan dirinya terlihat duduk bersama di satu meja. Keduanya diduga sedang makan malam bersama.

Di sisi lain, Agnez Mo mengatakan bahwa dirinya akan pergi bersama temannya di akhir pekan, ia juga memperlihatkan foto keduanya sedang bersama.

Baca Juga: Bright Vachirawit Sapa Indonesia, Ajak Fans Liburan ke Thailand hingga Main Lato Lato

"Weekend with some friends. We should we go next?" ucap Agnez Mo.

Bright pun menjadi salah satu aktor Thailand yang memiliki banyak penggemar di Indonesia. Berikut profil lengkap Bright Vachirawit.

Profil Bright Vachirawit

Bright memiliki nama asli Vachirawit Chivaaree. Pria kelahiran 27 Desember 1997 itu merupakan seorang aktor keturunan Thailand, China, dan Amerika Serikat.

Baca Juga: Agnez Mo Kirim Pesan Panjang pada Bunda Corla: Jangan Beri Perhatian pada Orang Toxic