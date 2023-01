Bright Vachirawit Unggah Foto Bareng Agnez Mo, Netizen Heboh

PIKIRAN RAKYAT - Aktor asal Thailand, Bright Vachirawit, mengunggah foto bersama Agnez Mo. Dalam foto itu, tampak keduanya sedang makan malam. Keduanya duduk bersama di satu meja.

Selain itu, Bright juga mengunggah Instagram Story yang memperlihatlkan kebersamaannya dengan Agnez Mo. Bright mengaku senang karena akhirnya bisa bertemu dengan Agnez Mo.

Di sisi lain, Agnez Mo turut mengunggah kebersamaannya dengan Bright dan menambahkan capiton, "Weekend with some friends. We should we go next?" ucap Agnez Mo.

Unggahan keduanya dibanjiri komentar netizen. Beberapa netizen menduga Agnez Mo dan Bright sedang pendekatan (PDKT).

"Apa ini," ucap livyrenata.

"bingung mau iri sama agnez apa sama bright," ucap hanaankris**.

"Can someone tell me what's happening here all I see are Indonesian comments," ucap mahiveat**.

"Teruskanlah teruskanlah kau begituuuu," ucap abijuna**.

Sebelumnya, Bright datang ke Indonesia untuk mengadakan jumpa fans di Summarecon Mal Serpong, Jakarta, pada Sabtu, 28 Januari 2023. Ini adalah kali kedua Bright menggelar jumpa fans dengan penggemar di Indonesia.