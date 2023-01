Mengenakan Gaun Pengantin Sang Mama, Mikha Tambayong Menikah dengan Deva Mahenra di Bali

PIKIRAN RAKYAT – Artis sekaligus penyanyi Mikha Tambayong baru saja melangsungkan pernikahannya dengan Deva Mahenra pada Sabtu, 28 Januari 2023 di The Ritz Carlton, Bali.

Kabar bahagia itu dibagikan oleh Mikha Tambayong melalui unggahan foto di Instagram miliknya yang memperlihatkan dirinya tengah mengenakan gaun berwarna putih sambil memegang bunga, bersama dengan Deva Mahenra yang mengenakan jas putih dan bawahan berwarna cokelat.

“28.01.2023. Married my best friend in my Mother’s dress. What a dream (menikahi sahabatku dengan mengenakan gaun milik ibuku),” tuturnya.

Dalam foto tersebut terlihat rona bahagia memancar dari keduanya, bahkan pada slide foto terakhir wanita berusia 28 tahun itu juga memperlihatkan sang ibunda saat melangsungkan pernikahan dengan mengenakan gaun pernikahan yang kini dikenakannya untuk mengikat janji sehidup semati bersama Deva Mahenra.

Kabar bahagia yang dibagikan oleh Mikha dan Deva melalui unggahan foto itu pun langsung dibanjiri ucapan selamat dan doa dari sederet artis lantaran keduanya telah memasuki fase baru dalam kehidupan.

“Hepiiiii weddinggg... bahagia selaluuu yahhh,” kata Chika Waode melalui akun @cqawaode.

Presenter sekaligus artis cantik Astrid Tiar dan Raline Shah juga turut memberikan ucapan selamat kepada pasangan yang baru saja resmi menjadi sepasang suami dan istri itu.

“Waaahhhhhhhhh Senangnyaaaa… Selamat Cantikku sayang.. selamat berbahagia kalian dua.. selamat menempuh hidup yang baru.. GOD Bless You guys..,” kata @astridtiar127.