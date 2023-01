Mikha Tambayong Sah jadi Istri Deva Mahenra, Mimpi jadi Kenyataan Pakai Gaun Pernikahan sang Ibu

PIKIRAN RAKYAT - Mikha Tambayong dan Deva Mahenra baru saja melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 28 Januari 2023. Keduanya mengadakan pernikahan di The Rizt-Carlton, Bali.

Mikha Tambayong dan Deva Mahenra membagikan momen pernikahan keduanya di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan foto tersebut, terlihat keduanya menggunakan baju adat Sulawesi.

Dibalut dengan kebaya, Mikha terlihat cantik dengan menggunakan kebaya serba biru tosca. Selain itu, Deva menggunakan peci yang menjadi perhatian publik.

Sedangkan untuk baju kedua, Deva dan Mikha terlihat menggunakan baju serba putih. Mikha menggunakan gaun yang simpel, sedangkan Deva menggunakan jas berwarna putih.

Dalam unggahan foto Mikha dan Deva, keduanya menuliskan hari bahagianya. Mikha mengaku menikahi sahabatnya sendiri serta menggunakan baju pengantin sang ibu.

"28.01.2023. Married my best friend in my Mother's dress. What a dream," tulis Mikha Tambayong.

"Mari berkenalan-setiap saat. Selamanya," tulis Deva Mahenra.

Beberapa rekan artis pun mengucapkan selamat di akun Instagram Mikha dan Deva. Kolom komentar keduanya dipenuhi dengan ucapan selamat dari akun centang biru.