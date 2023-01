Jarang Tampil Anggun, Kiky Saputri Banjir Pujian pada Momen Pernikahannya

PIKIRAN RAKYAT – Artis Kiki Saputri telah melepas masa lajangnya hari ini Sabtu, 28 Januari 2023. Usai sempat mengalami pahitnya kisah asmara, akhirnya komika 29 tahun ini menemukan cinta sejatinya, Muhammad Khairi.

Serangkaian acara dan persiapan pernikahan pun dilakukan oleh Kiky Saputri dan Muhammad Khairi, mulai dari pengajian hingga siraman yang dilangsungkan pada Sabtu, 21 Januari 2023.

Dengan balutan busana serba biru yang menutupi bagian rambut, penampilan Kiky Saputri semakin anggun dan memesona. Terlebih Kiky lebih sering menggunakan pakaian kasual.

Melalui Instagram pribadinya, Kiky membagikan momen sakral tersebut. Bahkan penampilan Kiky yang tidak biasa itu menyita perhatian warganet.

Unggahan fotonya bersama sang suami pun langsung dibanjiri pujian dari warganet yang dibuat pangling. Unggahan itu pun penuh dengan doa-doa terbaik untuk pasangan baru ini.

“Dulu pertama kali lihat stand-upnya waktu awal2 lihat gayanya masih biasa sekali, sekarang sudah luar biasa cantik. Her dreams really do come true. So proud banget sama Standupwati ini she life to the fullest,” tulis pemilik akun @missagr***.

“Cantik banget Kiki manglingi,” tulis pemilik akun @srirahayu***.

“Nilai 10(1-10) you look stunning (transfer aku dong) lancar2 ya acaranya. Semoga keluarganya nanti awet, bahagia, anti badai, dan bs jd istri dan ibu yg baik buat keluarga. Aminnnnn,” tulis pemilik akun @mayschap***.