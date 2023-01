Patricia Gouw Akui jadi Korban Penipuan KSP Indosurya: Percayalah, Kita Melawan Orang Kuat

PIKIRAN RAKYAT - Model Patricia Gouw mengaku kecewa dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat terkait kasus Henry Surya bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Hal ini diungkapkan oleh sang model di akun Instagramnya.

Patricia Gouw mengaku kecewa dengan putusan yang disampaikan majelis hakim kepada Henry Surya. Ia pun ikut hadir menyaksikan persidangan.

"Sumpah, ya, keputusannya sudah keluar and you know what? Gua speechless banget, oh Indo, oh Indo," ucap Patricia Gouw.

Selain itu, ia juga sempat merekam suasana sidang yang tidak dihadiri oleh Henry Surya secara langsung. Dalam unggahan video Patricia Gouw, bos KSP Indosurya terlihat menghadiri sidang melalui Zoom.

"Udah di pengadilan, tapi tersangka bisa bisanya cuman online Zoom, LOL! Enak ya, jadi koruptop/penipu, banyak duit, bisa Zoom aja tanpa harus hadir ke pengadilan," ujar Patricia Gouw.

Di sisi lain, Patricia Gouw mengatakan bahwa dirinya sudah menghubungi banyak orang kenalannya yang dianggap bisa memberikan nasihat untuk kasus tersebut. Akan tetapi, beberapa orang kenalannya tersebut mengaku bahwa HS adalah orang yang cukup kuat.

"Percayalah I tried to contact the people yang bahkan aku gak percaya gak pernah contact karena butuh advice and bantuan dari 2020, tapi memang banyak yang bilang ini kita melawan orang yang KUAT," ujarnya.

Gouw mengaku bahwa ia diancam hingga disomasi lantaran menyebutkan nama petinggi KSP Indosurya. Ia juga dipaksa meminta maaf di media sosial.