Lucas NCT Muncul Kembali di Instagram saat Hari Ulang Tahunnya

PIKIRAN RAKYAT - Lucas NCT kembali muncul di Instagram dan mengunggah foto. Tentunya hal ini membuat para penggemar terkejut.

Pasalnya Lucas NCT sudah lama tidak muncul di media sosial. Kemunculannya di Instagram terakhir kali pada bulan Agustus 2022 lalu.

Seperti diketahui, Lucas merupakan member sub grup NCT yaitu WayV. Selain itu, ia juga merupakan member dari Super M yang dinaungi oleh SM Entertainment.

Memiliki nama asli Lucas Wong atau Wong Yuk Hei, pria itu mengunggah sesuatu yang ramai dikomentari warganet. Meskipun ia tidak mengunggah potret wajahnya, salah satu member WayV justru mengunggah foto tangkap layar sebuah soundtrack film.

Ia mengunggah soundtrack film Forrest Gump yang dinyanyikan oleh Alan Silvestri. Selain itu, Lucas juga memotret sebuah bulan sabit.

Di sisi lain, dirinya pun mengunggah foto tersebut tepat di hari ulang tahunnya yang ke-24 tahun. Banyak warganet yang mengucapkan selamat padanya di akun Instagram pribadinya.

"Happy Birthday, Sayanggg!!! I miss u so much," ucap anisahidayat098.

"Happy b'day, Lucas, come back soon, we miss you," ucap th.chaa.