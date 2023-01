Akting Christine Hakim di Episode 2 The Last of Us Dipuji Warganet

PIKIRAN RAKYAT - Serial The Last of Us saat ini sudah memasuki episode 2 dan sedang tayang di HBO. Serial ini pun menjadi sorotan publik lantaran diadaptasi dari game yang berjudul sama.

Selain itu, serial The Last of Us menjadi perbincangan masyarakat Indonesia lantaran adanya aktris senior Christine Hakim yang berperan sebagai profesor dalam serial tersebut.

Christine Hakim berperan sebagai seorang profesor mikrobiologi bernama Ratna dari Universitas Indonesia. Aktingnya pun tak perlu diragukan lagi, ia pun mendapat banyak pujian dari para penonton saat memerankan profesor.

Nama Christine Hakim menjadi trending topic di Twitter dan mendapatkan banyak pujian dari warganet terkait aktingnya di episode 2.

"Christine Hakim membuatku sangat takut sampai aku hampir menangis, Jesus Christ, aku suka PERTUNJUKAN INI," cuit winteranwidow.

"Saya memuji Christine Hakim di TLOU ep 2. Belum menontonnya, tapi lagu itu (aku tahu). Dia adalah aktris nomor #1 kami," cuit StewFan89.

"Christine Hakim dan Yayu Unru, dua aktor legendaris Indonesia terlibat dalam serial 'The Last of Us'," cuit kerupvk.

Tak beradu akting sendiri, Christine Hakim ditemani Yayu Unru. Aktor senior Yayu Unru berperan sebagai TNI yang memiliki jabatan bintang tiga yang bernama Agus.