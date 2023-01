B.I Akan Konser di Jakarta, Catat Tempat dan Tanggalnya!

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi asal Korea Selatan, B I akan melakukan konser solo di Jakarta. Ia memutuskan untuk memasukkan Jakarta sebagai salah satu kota di Asia yang akan disambangi melalui tur konser solo bertajuk B I 2023 ASIA TOUR LOL THE HIDDEN STAGE.

Menurut informasi yang diungkap di media sosial resminya, pada Senin, 23 Januari 2023, B I dijadwalkan tampil di Jakarta pada 10 Maret 2023 di The Kasablanka Hall.

Lima hari sebelum ke Jakarta, B I lebih dulu tampil di Manila, Filipina. Sebelum itu, pria yang pernah jadi pemimpin grup Kpop iKON itu akan tampil di Thailand pada 4 Maret 2023.

Pengumuman tersebut dirilis setelah empat bulan ia merilis mini album bertajuk Love or Loved Part.1 bersama dengan video musik lagu utama Keep me Up pada November 2022.

Sebagai informasi, lagu Keep me up menggambarkan tentang perasaan seseorang yang didominasi oleh cinta. Emosi ini digambarkan menggunakan nyala api yang semakin terang.

Lagu Keep me Up mengungkap cerita tentang keinginan seseorang untuk menghabiskan malam yang panjang bersama sang kekasih.

B.I Hengkang dari iKON

Kabar hengkangnya B I dari iKON 3 tahun lalu membuat penggemarnya di seluruh dunia sedih dan kecewa. Dalam sebuah wawancara yang diunggah KBIZoom, Kim Dong Hyuk anggota iKon mengatakan kepergian B I dari grup karena insiden yang tidak menyenangkan.